Vía al Llano estará cerrada por 3 meses tras incendio en el túnel Quebrada Blanca

El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, informó que la Vía al Llano quedará cerrada por los próximos 3 meses luego del incendio ocasionado por un tracto camión que llevaba gasolina y explotó dentro del túnel Quebrada Blanca.

Según el secretario, se empezó un plan de contingencia por parte de las unidades de tránsito del departamento para controlar la movilidad en las vías de la región, principalmente en estas fechas en las que se proyecta la salida de 3 millones de personas desde la capital del país y en específico por la vía al llano.

”Hemos recibido la información de que la afectación dentro del túnel quebrada Blanca que conduce a Bogotá desde Villavicencio a tenido unas complicaciones y que cerca de tres meses está vía permanecerá cerrada, por esta razón la secretaría de Movilidad estará acompañando a la Policía Nacional con un manejo de tráfico que le permita a los viajeros poder llegar con tranquilidad a su destino”, dijo.

Lea también: Video impactante: Así explotó tractomula en vía Bogotá - Villavicencio

Asimismo, explicó que esto también fue coordinado por las autoridades del departamento del Meta, exactamente con Villavicencio, para mantener la tranquilidad en la vía. Informando que se estarán realizando acciones de tráfico para garantizar la movilidad a partir de este 28 de diciembre y en especial este puente del fin de año.

Cabe recordar que la Administración, Operación Y Mantenimiento De La Vía Bogotá-Villavicencio (Coviandina) informó que habilitará algunos desvíos y paso controlado por diferentes zonas.

Por ende, sobre las 5:50 a.m., se continúa el cierre en el k35+000 El Tablón hasta las 8:45 am. Sin embargo, "se realiza apertura en el k83+000 Buenavista hasta las 7:00 am Continúa cierre en el k0+000 Juan rey hasta las 7:00 am. Tránsito por el puente militar #2 en Naranjal". Organizando el tránsito de la siguiente manera:

Le puede interesar: Gobierno al tablero: ¿Cuál es el balance en materia política y qué retos enfrentará Petro en 2024?

Inicia a las 7:00 a.m. - termina a las 9:00 a.m.

Inicia a la 1:00 p.m - termina a las 3:00 p.m.

Inicia a las 7:00 p.m. - termina a las 9:00 p.m.

Por otro lado, los conductores que viajen desde Villavicencio a Bogotá, deben tener en cuenta los siguientes horarios: