Vía al Llano fue habilitada con operación especial tras accidente en el túnel de Boquerón

Después de varias horas del cierre total de la vía al Llano por un siniestro vial ocurrido en la tarde de este domingo en el túnel de Boquerón, las autoridades reabrieron este importante corredor vial con una operación especial.

Sobre el accidente de tránsito, el concesionario Coviandina a través de su cuenta de X, reportó el cierre total al interior del túnel Boquerón-.

"Un vehículo tipo 1 chocó contra una de las paredes del túnel. La situación ya está siendo atendida por las autoridades", indicó Coviandina.

Hace algunos días fue cerrada la vía hacia el Llano por siniestralidad, en el túnel Quebrada Blanca luego de que un camión se estrellara.

El horario para el paso vehículos quedó de la siguiente forma: en la ruta de Bogotá a Villavicencio, el tramo de Juan Rey permanece abierto de 1 a.m. a 3 a.m., reabre de 7 a.m. a 9 a.m., vuelve a operar de 1 p.m. a las 3 p.m. y finaliza de 7 p.m. hasta las 9 p.m.

En sentido contrario, de Villavicencio a Bogotá, en Buenavista, la vía abre de 5 a.m. a 7 a.m., reabre de 11 a.m. a 1 p.m., vuelve a abrir a las 5 p.m. con servicio hasta las 7 p.m., y finaliza operación de 11 p.m. a 1 a.m. del día siguiente.

Las autoridades de tránsito recordaron que para este lunes festivo primero de enero no se aplicará la medida del reversible durante el plan retorno programado para esta fecha.

Además, durante este día se mantendrán los horarios de Pico y Placa regional, lo que afectará la movilidad. Por esta razón, es importante que quienes se van a movilizar por este corredor vial tengan en cuenta esta medida a la hora de emprender su viaje.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros transitar con precaución para evitar nuevos accidentes en la carretera Bogotá - Villavicencio.