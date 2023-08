Vía al Llano: lluvias causan nuevo deslizamiento

El pasado 18 de agosto sobre las 4:30 de la mañana se registró un gran derrumbe en la vía Bogotá- Villavicencio a pocos metros del municipio de Guayabetal. Esto se dio debido a los fuertes movimientos telúricos que sacudieron al departamento del Meta y a varias regiones del país en la tarde del 17 de agosto.

El temblor que sacudió a los colombianos tuvo una intensidad de 6.1 grados en la escala de richter y según el Sistema Meteorológico Colombiano después de este sismo, se presentaron 98 réplicas.

Por ello, las autoridades competentes tomaron la decisión de cerrar por completo este importante corredor vial para evitar que sucediera otra emergencia que implicara a los miles de viajeros que pretendía tomar unos días de descanso en el llano.

Durante las últimas horas el consorcio Coviandina se ha encargado de informar a los conductores el estado de la vía y las obras que se adelantan para la remoción de material y puntos control.

Sin embargo, en la madrugada de este 20 agosto la entidad informó que debido al mal estado del clima y las lluvias constantes que se están presentando, hubo una nueva caída de piedras y material sobre el tramo conocido como susumuco.

"Atención* Autoridades informan que las lluvias han generado nuevamente caída de piedras y material en el k56+900 y en el k69+900 Susumuco. Continúa el cierre en los diferentes puntos de control, sin hora estimada de apertura. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad! #713" escribió el consorcio en su cuenta de Twitter.

Es así que, por lo pronto las noticias no son alentadoras, puesto que no hay una fecha clara de apertura; cosa que no solo afecta a los viajeros sino a comerciantes de departamento y transportadores de carga pesada.

Hasta el momento, la Policía Nacional y el ministerio de Transporte, recomienda a los actores viales tomar las siguientes rutas alternas.

Vías alternas para viajar de Bogotá a Villavicencio

Ruta alterna 1: Bogotá - Sisga - Guateque - San Luis de Gaceno - El Secreto - Algarrobo - Villanueva - Barranca - Paratebueno - Cumaral - Restrepo - Villavicencio.

Ruta alterna 2: Bogotá - Sisga - Tunja - Paipa - Duitama - Sogamoso - Aguazul - Monterrey - Algarrobo - Villanueva - Barranca - Paratebueno - Cumaral - Restrepo - Villaviencio.