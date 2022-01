Violencia en Arauca: Oposición rechaza medidas del Gobierno para afrontar la crisis

Este martes, luego de que el Gobierno Nacional anunciara nuevas medidas como el aumento de pie de fuerza en la zona y ofrecer recompensas a quienes ayuden a capturar a los líderes criminales que atentan contra la ciudadanía, miembros de la oposición rechazaron que se quiera militarizar ese territorio.

Por ejemplo, para el representante a la Cámara Mauricio Toro señaló que: “Arauca necesita medidas urgentes e inmediatas, pero por sí solas no van a resolver nada. Casi 4 años de un gobierno incapaz de consolidar la seguridad nacional. @IvanDuque mucho discurso, mucho grito AJUAA; pero poco de estrategia y medidas efectivas”.

El senador Iván Cepeda escribió en su cuenta de Twitter que: “La única respuesta del Gobierno a la situación en Arauca es seguir militarizando el territorio. Ninguna salida ni propuesta social, nada relacionado con la implementación del Acuerdo de Paz. Eso explica que el legado de este gobierno sea una montaña de muertos”.

El senador Feliciano Valencia a su turno dijo que: “Este Gobierno abandonó la frontera con Venezuela para acusar a Maduro de proteger a las guerrillas. Hoy Arauca, con 24 personas asesinadas y 50 desaparecidas, sufre las consecuencias de esa política de abandono ante los violentos. ¡Gobierno genocida!".

También, desde el partido político Comunes, antes ex Farc, rechazaron las medidas anunciadas.

En un comunicado público señalaron que: “Esta situación tiene sus raíces en el abandono del estado, la falta de atención a las necesidades de las comunidades y al incumplimiento en implementación integral del acuerdo de paz; y es el estado el responsable de garantizar la seguridad y la integridad física de sus pobladores”.

Según el partido, la militarización no es la solución: "Es como si 9.000 soldados estadounidenses y colombianos no fueran suficientes para demostrar que la militarización no es la solución. Qué desastre el gobierno de Duque y su ministro de defensa", compartió el partido.

Cabe destacar que según los últimos reportes de las autoridades, son 23 las víctimas que han dejado estos enfrentamientos en las últimas horas.