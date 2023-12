Vuelve y juega: Cierran la Vía al Llano por accidente en el túnel Boquerón

A través de X, el concesionario Coviandina reportó este domingo 31 de diciembre el cierre total, por siniestro vial, al interior del túnel Boquerón.

Al parecer, "un vehículo tipo 1 chocó contra una de las paredes del túnel. La situación ya está siendo atendida por las autoridades", indicó Coviandina.

La Policía de Tránsito y Transporte confirmó que tan solo en este último puente festivo del 2023 se han registrado 78 accidentes de tránsito y 30 víctimas mortales.

Una de las causas principales ha sido el exceso de velocidad, por lo que las autoridades piden a los conductores manejar con precaución.

Cabe resaltar que en los últimos días se había registrado el cierre en la vía hacia el Llano por siniestralidad, en el túnel Quebrada Blanca luego de que un camión se estrellara.

El horario para el paso vehículos quedó de la siguiente forma: En la ruta de Bogotá a Villavicencio, el tramo de Juan Rey permanece abierto de 1 a.m. a 3 a.m., reabre de 7 a.m. a 9 a.m., vuelve a operar de 1 p.m. a las 3 p.m. y finaliza de 7 p.m. hasta las 9 p.m.

En sentido contrario, de Villavicencio a Bogotá, en Buenavista, la vía abre de 5 a.m. a 7 a.m., reabre de 11 a.m. a 1 p.m., vuelve a abrir a las 5 p.m. con servicio hasta las 7 p.m., y finaliza operación de 11 p.m. a 1 a.m. del día siguiente.

De igual forma, el Ministerio de Transporte definió los horarios para transporte de carga durante los últimos días de diciembre e inicio de enero de 2024.

La entidad explicó que la Vía al Llano experimentará restricciones para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas.

No obstante, el miércoles 31 de enero de 2024 no se aplicará esta restricción.