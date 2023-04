“Lo de Viva y Ultra Air es un robo”: Mintransporte

Aunque el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, no quiso dar declaraciones frente a los medios de comunicación cuando terminó el recorrido en la vía Curos-Málaga, durante su visita en Santander. Desde el municipio de Guaca, manifestó su rechazo frente a la situación con las aerolíneas de Ultra y Viva Air, e indicó que el cumplimiento respecto a los proyectos viales no va a ser un robo, como lo que sí ha pasado con los vuelos de estas aerolíneas que afectaron a más de 120 mil pasajeros.

“Eso era en el Gobierno del pasado, que se robaban el presupuesto, así como las aerolíneas de Viva y Ultra se robaron la plata de los colombianos. Porque yo compré un tiquete para Semana Santa y hace 3 días se quebraron, me lo quitaron, no me dieron por lo que yo pagué. Eso se llama robo y estafa, hoy las obras públicas se pagan por lo que llamamos obras ejecutadas o unidades funcionales”, expresó el Ministro.

Además indicó que para la situación de la falta de pavimentación en la vía Curos-Málaga el Gobierno Nacional va cumplirme a la comunidad con el presupuesto que se determinará en el Plan Nacional de Desarrollo, que será expuesto en el mes de abril.

Tras el recorrido que realizó el Ministro durante el sábado, las alcaldías, veedores y habitantes manifestaron que se sintieron escuchados luego de que aceptara los compromisos.

Mencionó que va adicionar 15 mil millones de pesos antes del 30 de mayo y el trámite se hará de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo o el PND. En su defecto aseguró que se iban a liberar las Conectantes C1 y C4, para así traer a la vía Curos-Málaga 150 mil millones de pesos. Después de lograr esa adición confirmó nuevamente una visita a Santander para volver a hacer el recorrido.