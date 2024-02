"Lo del ELN es una mamadera de gallo a todos los colombianos": Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la decisión del ELN de congelar los diálogos de paz, al tiempo que expresó que este grupo antes se está fortaleciendo.

"Lo del ELN es una mamadera de gallo a todos los colombiano. El ELN se esta fortaleciendo con el proceso de diálogos como lo están haciendo los grupos delincuenciales. Los únicos que están ganando con la llamada Paz Total son los criminales porque hay de todo menos paz en los territorios".

El alcalde reiteró que “si estos cabecillas o grupos ilegales tienen realmente un propósito de paz total, deben dejar de extorsionar, asesinar, no recluten más a los niños, niñas y jóvenes y dejen a las personas tranquilas”.

También aseguró que el país ya no aguanta más estás acciones de los grupos criminales y afirmó que la verdadera paz se garantiza cuando se golpea a estas estructuras delincuenciales y no se puede depender la "buena voluntad" de estos grupos al margen de la ley.

Mano dura

Luego del anuncio de la fiscal general de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, sobre la ocupados de 26 bienes en varios departamentos del país, avaluados en más de 8.000 millones de pesos, producto del tráfico de estupefacientes y la extorsión, y que pertenecían a integrantes y testaferros de los grupos delincuenciales 'Los Chatas', 'El Mesa', 'Los Triana' y 'Pachelly', el alcalde de Medellín aseguró que esto fue un mensaje para los cabecillas que se encuentran en la mesa de diálogos en la cárcel de Itagüí.

El mandatario aseguró que, en medio de esos procesos de la 'paz total' no se puede involucrar a la fuerza pública e independiente si se dan o no un proceso dentro de la llamada 'paz urbana', las autoridades continúan combatiendo estas estructuras criminales que no permiten que los ciudadanos vivan tranquilos.

Así mismo, manifestó que con el informé que entregaron este miércoles desde el búnker de la Fiscalía, demostraron que, a través de las investigaciones, anexaron más delitos a los expedientes de estas personas que fueron capturados en el pasado, aplicándoles extinción de dominio y capturas.

Federico Gutiérrez explicó que, "al disminuirles las capacidades económicas, es cuando realmente golpean las finanzas de estas estructuras criminales y golpean su accionar".