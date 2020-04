Lo peor del coronavirus está por pasar en Colombia: epidemiólogo

“Estados Unidos probablemente no ha pasado lo peor, las próximas dos semanas serán difíciles. En Colombia no ha pasado lo peor, no hemos llegado al pico, la velocidad de casos aunque es menor, van a seguir subiendo en unas semanas y tristemente las muertes van a seguir aumentando”.

Sobre qué tan grave va a ser la situación, señaló que depende de que tan bien se hayan preparado los sistemas de salud en estas semanas que el Gobierno ha ganado tiempo para aumentar la capacidad hospitalaria.

Finalmente informó que solo se podrá saber el número total de infectados en el mundo al final de la pandemia y es en ese momento que podrá definirse la letalidad de este virus que hasta el momento se cree es cinco veces o hasta 10 veces mas letal que la influenza estacional.