El fiscal general, Francisco Barbosa, arremetió contra el comisionado de Paz y asegura que le tiene sin cuidado lo que señale frente a las disidencias de las Farc, porque su única interlocución es directa con el presidente Gustavo Petro frente a las peticiones del Gobierno referentes a la 'paz total'.

Así lo señaló, al afirmar que está a la espera de una respuesta del Gobierno nacional frente a las claridades que le pidió al sobre el levantamiento de al menos once órdenes de captura de disidentes como es el caso de alias 'Iván Mordisco' y 'Jhon Mechas'.

“Estamos esperando la respuesta del Gobierno, sobre lo que diga o no diga el comisionado de paz a mi me tiene completamente sin interés, yo no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado de Paz, la interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República, Gustavo Petro, con el diálogo con el converso pero aquí funcionarios de todo nivel, que dicen una cosa o dicen otra cosa”, dijo Barbosa.

Asimismo, sostuvo: “Lo que el señor presidente responda frente a las explicaciones y requerimientos que le pedí en una comunicación frente a este tema es lo que yo quiero saber para proceder en el marco de mis competencias para tomar una decisión”.

De igual forma, indico que “Ya si el comisionado de Paz dijo a, b ó c ó cualquier funcionario no voy a entrar en esas discrepancias”.

Según el fiscal Barbosa, el levantamiento de solicitudes de órdenes de captura hace parte de la competencia del presidente Gustavo Petro y por ello simplemente quiere escuchar cuáles son las decisiones que se van a tomar frente al tema.

“Si el presidente explica esos elementos constitucionales, la Fiscalía ejerce competencias y acompaña o escucha esos argumentos. Quiero en el marco de ese diálogo con el presidente, hacer avanzar ese tema y escuchar la voz del presidente. Él tiene competencias para abrir discusiones de paz con disidentes o si opta porque debe venir por sometimiento”, agregó.

La declaración del fiscal también se dio en respuesta a la reciente afirmación que realizó el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien aseguró que para su oficina las dos disidencias de las Farc, tanto las lideradas por Iván Márquez como las de Iván Mordisco, sí tienen origen político.

“El presidente no puede ser copado por un comisionado para la Paz, el presidente de la República es Gustavo Petro, entonces yo creo es en la palabra de Gustavo Petro y no en la palabra de otros funcionarios”, enfatizó.