Aunque no le gusta que le digan héroe, de esa manera ha sido considerado Martín Mestre, padre de Nancy Mestre, asesinada el primero de enero de 1994.

Desde entonces empezó a buscar la manera para que el responsable del crimen pagara y lo logró, poniendo tras las rejas a Jaime Saade.

Sin embargo, confesó que nunca buscó venganza. "Lo que he hecho, no tiene que ser interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo, era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen para buscar justicia".

Sostuvo que "en ningún momento, yo y nadie de mi familia pensamos en tomar venganza, retaliación, coger un revólver, perseguirlo o a cualquiera de ellos. Por el contrario, nosotros siempre hemos estado al amparo de Dios y nunca se nos pasó por nuestra mente o corazón, una venganza o hacerles daño a ellos sino traerlo para que pagara su condena en Barranquilla".

Para Martín, quien nunca se dio por vencido en el proceso, expresó que desde el principio todo fue complejo. No obstante, el viacrucis, para él, continuó con la extradición de Saade, lo cual no pensó sería tan complejo.

"Me pareció siempre que era algo expedito, la Policía lo captura, el hombre está pedido en extradición porque hay un tratado y viene a una cárcel colombiana. Facilito, decía yo, pero nunca pensé que la dificultad, como decía aquí, nunca me imaginé que nuestro viacrucis iba a terminar".

Mestre expresó que prepara un libro para contar la realidad de lo sucedido desde el primer día que le dio el permiso a su hija para salir con Saade, hasta la captura y extradición del hombre.

"Va a ser interesante y todo eso se va a estar diciendo aquí, en el libro, detallado cómo logramos los perfiles que hicimos, cuatro personas que inventamos y con todas las redes, números telefónicos que existían y no existían. Lo interesante es que esas personas siguen existiendo y los sigue usando la inteligencia militar".

El padre de Nancy contó que, pese a las dificultades, sus esperanzas nunca murieron. Cabe mencionar que, Saade llegó al país este 11 de abril. Inicialmente, a la capital del país y posteriormente a Barranquilla, donde fue dispuesto un fuerte operativo de seguridad.

Tras arribar al aeropuerto Ernesto Cortissoz, fue conducido a las instalaciones de Medicina Legal para su valoración; luego a las instalaciones de la Sijín y de allí, a la penitenciaría El Bosque.

Su condena por el crimen de Nancy es de 24 años, pero deberá pagar 16 de cárcel, según explicó, Raúl Romero, abogado de la familia de la víctima: "Para efectos del cumplimiento de la condena hay unas redenciones", apuntó.