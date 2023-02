Lo que piden los pacientes, en vez de liquidar las EPS

Señaló que es importante señalar que los colombianos afirmaron que son algunos servicios los que se deben mejorar más no la cobertura.

“Las mayores oportunidades que ofrece la encuesta en término de los ajustes que tienen que hacerse en el sistema de salud, se relacionan con la agilidad para ser atendidos, en asignación de citas y en mejorar la atención del personal, por lo que no se refiere a un tema de acceso o de no cubrimiento de los colombianos en el sistema de salud, sino que quisieran una atención más ágil”, explicó el experto.

Destacó que la encuesta se realizó en todos los estratos de la sociedad y que por eso se evidencian las diferencias de pensamientos frente al sistema de salud.

“Por estratos no hay diferencias, es así como en el estrato uno encuestamos al 37% de las personas, en el dos el 35%, en el estrato tres del 20%, el estrato cuatro el 5% y el estrato 5 y 6 el 2%... la muestra se comporta proporcional casi como son los estratos en Colombia, es una muestra representativa de la población”, señaló.

Martín Orozco señaló que no entendió las críticas del Presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, sobre los resultados del análisis.

“Yo no entendí lo que quería decir el presidente con Juan Luis Londoño, a quien no conocí y entiendo que fue una de las personas que trabajó en el proyecto aprobado en el Congreso, pero no entendí la relación, ni los tiempos a los que hizo referencia”, puntualizó.