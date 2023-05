Lo que valdría ponerle platón a un Twingo: es más barato de lo que piensan

Durante el pasado fin de semana, hubo un hecho que llamó la atención a cientos de internautas. Un Twingo fue modificado y le pusieron en la parte de atrás un platón.

El video que fue grabado por un usuario de TikTok, quien estaba por las calles de Colombia y encontró este curioso automóvil, el cual se llevó cientos de reacciones y más de un millón de vistas en cuestión de días.

En el video se podía ver un carro Twingo-el cual se hizo famoso gracias a la canción de Shakira en la que lo comparaban con un Ferrari- pero con una peculiaridad, tenía una curiosa modificación.

Los internautas no tardaron en reaccionar con algunos comentarios como: "Twingoneta"; "cuando no me alcanza para la Hilux"; "Twingo no llora, Twingo se reinventa y factura".