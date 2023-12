¿Y porqué el nombre de los 50 de Joselito?- Álvaro Quintero responde que inicialmente el productor Nelson Díaz propuso que se llamaran los ‘cachaquitos´’o ‘ los parranda,’ “pero eso nos sonaba muy rolo , muy del interior y Luis Guillermo Troya que era director nacional de Todelar nos dijo: señores ustedes en qué andan, le contamos del proyecto de música de los cincuenta años de la muerte de Buitrago cuyo tema principal era la canción ‘Dame Tu Mujer’, que dice en el coro ‘Ay Joselito’, nos dijo pues ahí está señores unan esas frases y ahí está ‘Los 50 de Joselito’. De la unión de esas palabras, la conmemoración de los cincuenta años del fallecimiento de Guillermo Buitrago y el coro principal de ‘Dame Tu Mujer’ nació el nombre de Los 50 de Joselito”, recalca Quintero.

Acota que el disco salió el 20 de octubre de 1998 cuando ya estaban en el mercado ‘El Cañonazo del Año’, Los 14 Bailables y ´El Disco del Año´ 11. “Nos dijeron que estábamos locos, que no iba a pasar nada y resulta que los tres meses ya habíamos vendido 3 millones de copias del “Legando una tradición” que tenía una carátula que era la antítesis de carátulas porque no teníamos plata, le pintamos el pelo a los muchachos, nos fuimos a La Pajarera en San Victorino en el centro de Bogotá y les compramos unos collares a los muchachos porque no había más”, señala entre risas el popular ´’Chocolate’.

Una de las preguntas frecuentes y bromas que les hacen a Los 50 de Joselito es que ¿dónde están los restantes 47 del grupo, pues aparecen y cantan solo tres y el resto no se ve ?...

