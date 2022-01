Los artículos que las aerolíneas más decomisan en los aeropuertos de Colombia

Los amantes de los viajes siempre tienen la misma duda a la hora de alistar su maleta ¿Qué puedo y que no puedo llevar en el equipaje de bodega?

Antes de abordar un avión es muy importante que todos sepan identificar qué está prohibido para evitar contratiempos, pérdidas de vuelos o malas experiencias.



Le puede interesar: Desgarrador relato del conductor de la mula del accidente en vía La Línea: "El carro no quiso frenar"

Además, como las autoridades aeroportuarias son muy exigentes en las inspecciones de equipajes, Wingo compartió el listado de los objetos más decomisados en los aeropuertos de Colombia.



1. Baterías de litio extraíbles



Por regulaciones aeronáuticas, las baterías de litio para aparatos como computadoras portátiles, celulares y cámaras deberán ser llevadas en el equipaje de mano.

Adicionalmente, solo se pueden transportar este tipo de baterías si están instaladas en dispositivos electrónicos y protegidas de activación accidental.



2. Baterías de litio sueltas



Los pasajeros no deberán llevar baterías de litio sueltas en su equipaje documentado. Por cada equipaje de mano, se puede transportar un máximo de dos baterías de litio recargable o no recargable.



3. Cigarrillos electrónicos



La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha prohibido transportar cigarrillos electrónicos en el equipaje de bodega/facturado, aunque es permitido portarlos en la cabina del avión, sin utilizarlos, ni recargarlos.



4. Velas pirotécnicas



Cualquier forma de pirotecnia y artículo que contenga explosivos (sorpresas navideñas, petardos, cohetes, lanzadores de confeti y luces de bengala) estan prohibidos como equipaje de mano o como equipaje facturado.



5. Aerosoles



Aunque cada viajero tiene derecho a transportar materiales líquidos repartido en empaques o botellas de máximo 100 ml en cabina, de ninguna manera se permiten los aerosoles inflamables o no inflamables en contenedores superiores a 16 onzas o 0.5 litros, o que sumados superen 64 onzas o dos litros.

Lea también: Cero y van tres: Aplazan otra vez la audiencia de Alex Saab en Miami debido a la pandemia



Asimismo, Wingo recomiendó no exceder el límite de peso y las dimensiones para volar sin preocupaciones y evitar sobrecostos.



Para ello, es relevante la planeación del viaje, pues si se conoce desde el principio el tipo de equipaje que requiere, podrá incluirlo en la reserva y no esperar hasta el chequeo en el aeropuerto.