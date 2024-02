Los bancos ahora podrán compartir información de sus usuarios con circular de la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera, a través de la circular externa 004 de 2024 anunció el inicio de la segunda fase de la implementación del mecanismo de finanzas abiertas.

“Con el inicio de la segunda fase del proceso, el país dará un paso fundamental para posibilitar nuevas opciones de pagos electrónicos, disponibilidad de información de productos financieros para la toma de decisiones y la portabilidad financiera”, dijo el superintendente financiero César Ferrari.

Ahora los colombianos a través del sitio web de la Superfinanciera podrán tener la información que requieran de las diferentes entidades bancarias que actualmente funcionan en nuestro país.

Asimismo, estas entidades financieras también podrán acceder a los datos del consumidor que haya autorizado compartir de manera previa, dando cumplimiento a las leyes de protección de datos personales y habeas data.

Lo anterior, tendría como fin que hoy los usuarios puedan llegar a recibir ofertas de diferentes entidades financieras, entre ellas mejores tasas de interés en créditos o incluso una mejor rentabilidad para sus ahorros.

“Si todo el mundo va a tener datos de todos, entonces las centrales de riesgo ya no tienen futuro, entonces habría que pensar en qué hacer con ellos. Pero de repente eso es muy duro y entonces mejor dejémoslo ahí no más. ¿Hasta dónde doy mi información? Hasta dónde yo mismo determine qué cosas es lo que quiero que pase y que no quiero que pase”, dijo Ferrari.

Finalmente, el funcionario sostuvo que las centrales de riesgo ahora deberán adaptase a estos cambios e incluso podrían llegar ofrecer servicios de perspectiva de datos o incluso proyecciones del comportamiento del mercado.

“Proporcionar los datos, ser los centralizadores de datos para los propios bancos ya no tiene sentido, porque cualquier banco va a poder acceder a los datos que están en el otro banco. Lo que tiene sentido es que comience a generar otros valores en el ecosistema”, puntualizó.