Los dardos entre Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui por propuesta de metro gratis

Para financiar su proyecto, Upegui dijo que con las ganancias de Hidroituango se podrían otorgar esos beneficios a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Al respecto, Federico Gutiérrez, otro de los aspirantes por la alcaldía, dijo que ese proyecto de Upegui resulta ser populista. En ese sentido, dijo que la cartera pública de la capital antioqueña no cuenta con las condiciones para hacer esa inversión.

“Mi mamá siempre me decía: ‘Fico, no hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa’. Eso no tiene sentido. Pura demagogia. (…). Pura propuesta populista. Gratis no hay nada, alguien más tiene que pagar algo para que esto funcione”, dijo al descalificar el propósito de Upegui.

Como era de esperarse, Upegui respondió a lo dicho por Federico Gutiérrez en contra de su propuesta de Metro gratis.