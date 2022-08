"Los delitos de odio no se resuelven con una disculpa", Justicia Racial a Marbelle

En la noche de este miércoles, Maureen Belky Ramírez, más conocida como Marbelle, pidió disculpas a la vicepresidenta Francia Márquez por los comentarios racistas que hizo durante la campaña presidencial, en la que la llamó "King Kong".

"De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo", escribió la 'Reina de la tecnocarrilera'.

Le puede interesar: Marbelle no habría cambiado su opinión de Francia Márquez, pese a retractarse

En un segundo trino, la artista rechazó el racismo y pidió disculpas a toda la comunidad afrocolombiana, "a quienes se pudieron sentir perjudicados" e indicó que tampoco puede afirmar que la vicepresidenta "tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC".

A pesar de su retractación, Ali Bantu Asanti, abogado y director del colectivo de abogados Justicia Racial, aseguró que el delito de racismo no queda impune con una disculpa.

"A Marbelle quiero decirle que los delitos de odio no se resuelven con una disculpa y no son conciliables. Solicito a la @FiscaliaCol continuar con la investigación y llevarla hasta las últimas consecuencias. No fue un ataque contra @FranciaMarquezM , fue contra todo un pueblo", dijo el abogado.

En ese sentido, consideró que los delitos de injuria y calumnia de Marbelle30 contra la Vicepresidenta son conciliables, pero las denuncias interpuestas por los delitos asociados a la raza no lo son.

"Si la Fiscalía concilió, denunciaré al fiscal por prevaricato. El proceso debe continuar", agregó Bantu Asanti.