Los derechos de las víctimas se han quedado en pañales: Leiner Palacios

El Secretario de la Comisión Interétnica de la verdad para el Pacifico, Leiner Palacios, aseguró que la población de algunas zonas del Chocó, así como del Pacífico colombiano, no ha podido cumplir con la medida de cuarentena en sus casas, a raíz de las constantes confrontaciones entre grupos armados que pone en riesgo sus vidas, lo que hace que se vean obligados a salir “huyendo de las balas”.

En diálogo con RCN Radio, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, Palacios agradeció la solidaridad de los colombianos, aunque reveló que “los derechos de las víctimas se han quedado en pañales”.

“Hoy es un día muy doloroso porque es recordar todas estas tragedias que tantos colombianos y colombianas han tenido que sufrir, pero también es momento de recordar cuantas tragedias continúan pasando en los territorios", afirmó.

Dijo además que, "en materia de la implementación de los derechos de las víctimas, nuestra gran conclusión es que sus derechos se han quedado en pañales, en la medida en que solo el 14% de las víctimas han podido ser reparadas al día de hoy”.

El líder chocoano le hizo un llamado al Estado colombiano a voltear sus ojos hacia esta región para verificar los niveles de protección en que están las comunidades.

Agregó que “en este momento justo continuamos una sesión virtual con representantes del Congreso de la República y creemos que esto va a ayudar en la medida de que las autoridades le presten atención a lo que allí se está conversando”.

Crisis sanitaria

Palacios denunció que la crisis humanitaria en el Chocó, en vez de mejorar, se ha ido agudizando, por lo que dice no encontrar una lógica a la respuesta institucional que permita mejorar la situación en dicha región.

“Recordemos las denuncias que se hicieron desde Bojayá sobre la agudización del conflicto armado y eso continúa. Hemos tenido reporte recientemente de confrontaciones entre el ELN y las AGC en Jerusalén, una comunidad indígena del río Bojayá, hemos tenido informaciones de múltiples hostigamientos, hemos tenido información de asesinatos en el Baudó, la situación del San Juan sigue siendo aún más caótica, ni se diga las situaciones que están viviendo las comunidades en Rio sucio, (Chocó)”, revela el Secretario.

Aseguró que en el resto del Pacífico, como Tumaco, Guapi y Buenaventura, la inseguridad no para, por lo que “estas poblaciones están en peores situaciones”, señala.

Respecto al cumplimiento de la cuarentena, por cuenta de la pandemia, Palacios asegura que “el Pacífico colombiano que era un remanso de paz y de apuesta de construcción territorial y armonía se ha convertido en una zona de guerra donde no hay posibilidades realmente de la gente quedarse en casa en este momento de pandemia, sino más bien a la gente le ha tocado huir a la bala”.

Pandemia, desnutrición y guerra

El líder aseveró además que el Pacífico “está experimentando fuertes fenómenos de inundaciones que se unen a este momento de crisis por la pandemia, mucha gente está totalmente desprotegida, hay muchos niños en unos niveles altos de desnutrición, realmente estamos muy preocupados por las consecuencias, pero también el conflicto armado y los fenómenos naturales que también siguen siendo un factor de agudización de la situación en el territorio”.

En cuanto al conflicto armado en esta región, Palacios afirmó que la población de esa región se siente muy preocupada debido a que no cesan las hostilidades, lo que no ha permitido que la gente pueda atender la emergencia sanitaria que actualmente allí se vive.

“Nosotros valoramos la iniciativa de declaratoria del ELN del cese de al fuego; sin embargo, en estos territorios hay otros grupos armados, dado que la declaratoria del cese al fuego, por parte del ELN, fue una declaratoria en una dimensión activa, lo que quiere decir que en la eventualidad que se encontrara con otro grupo iba a responder, entonces en esa lógica para nosotros el cese al fuego no ha funcionado porque la presencia de los otros grupos es un factor que permite que se prenda la confrontación y desafortunadamente no hemos podido percibir esa tranquilidad”, dijo el líder.

Ley de víctimas

Palacios señaló que una de las críticas contra el Estado, es que “ya han pasado diez años de la existencia de la Ley de Víctimas y nuestro balance de hoy es que solamente el 14% de las victimas ha podido avanzar en un proceso de indemnización”.

“Percibimos que los procesos de reparación colectiva están bastante estancados, el ejemplo de Bojayá indica la frustración para las comunidades, porque estos procesos de reparación colectiva se han quedado sin implementación",, manifestó.

Sostuvo además que "hemos tenido diferencias con la Unidad para las Víctimas en cuanto a algunas medidas y si eso está pasando con Bojayá que se supone ha sido el caso emblemático en avanzar en la implementación de los derechos de las víctimas y en procesos de reparación, pues entonces ¿cómo estará el resto del panorama colombiano?”.

Adicionalmente, el líder chocoano denunció que “tres mil personas no han podido acceder al registro único de víctimas, es decir que no han podido hacer ni quisiera su declaración, porque las garantías de no repetición todavía persisten en el territorio. Sin embargo, eso no quiere decir que desconocemos totalmente los esfuerzos que pueda estar haciendo el Gobierno”.

“Aquí lo que hacemos es una invitación a que se acelere esta situación y que se le dé un nuevo respiro a la ley de víctimas, que se amplíen los tiempos, pero que estos tiempos estén acompañados de cronogramas de implementación y de resultados para ver cómo podemos avanzar en la reparación de todas las víctimas colombianas”, indicó el líder.

Finalmente, Palacios hizo un llamado a todas las víctimas colombianas a persistir y seguir construyendo Paz, comprendiendo el dolor que han sufrido, brindando además solidaridad entre cada una de las víctimas para aportar un granito de arena en el marco de la reconciliación y la sanación de tanta tragedia.