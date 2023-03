Los dineros que tienen enredado a Nicolás Petro: quería comprar casa de $1.600 millones

Desde que el presidente Gustavo Petro pidió investigar a su hermano Juan y a su hijo mayor, Nicolás, para determinar posibles responsabilidades sobre presuntos acercamientos no aprobados con organizaciones al margen de la ley en el marco de la 'paz total'; se ha despertado un gran revuelo político.

Si bien Nicolás Petro, actual diputado de la Asamblea del Atlántico, se puso a disposición de la entidad en las indagaciones desarrolladas, cada vez se conocen más detalles del escándalo.

La exesposa del político, Day Vásquez, reveló en entrevista con Semana que Nicolás Petro recibió dineros que califició de origen "oscuro" dado que se los pidió a personas que han estado implicados con narcotráfico.

En ese sentido, Vásquez aseguró que les pidió el dinero diciendo que era para la campaña de Petro presidente, pero finalmente esos recursos se los quedó él y ya le tenía planes.

En ese sentido, dijo lo que le cuestiona a su expareja: "Recibir dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander Lopesierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao. Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento.

Sobre el dinero entregado, Vásquez dice que el Turco le entregó primero $200 millones y después otros $200. Así mismo relata que constantemente le contaba sobre la recepción de sumas de dinero.

La mujer fue reiterativa en decir que ese dinero nunca ingresó a la campaña y que recuerda haber conversado con Nicolás Petro que él quería comprar una casa campestre en Barranquilla, la cual valía $1.600 millones.

“Hubo un momento, me acuerdo perfectamente, yo tengo de hecho el chat donde él me dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: “Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa”. Una casa que costaba $1.600 millones”, le dijo en la entrevista con Vicky Dávila.

La joven aseguró que la casa quedaba en Villa Campestre y alcanzaron a pagar el 60 % del valor. No obstante, el negocio se fue para atrás, y eso también le generó discordias con Nicolás Petro.

Asimismo, la exesposa dijo que Nicolás Petro siguió pidiendo dinero incluso después de las elecciones: "Sí, le estaba pidiendo después de elecciones (...) Estaba pidiendo más dinero. Yo tengo el audio".

Finalmente, aseguró que por toda esta situación y denuncias ha recibido amenazas, con el agravante de que ya no tiene esquema de seguridad.

“Yo quisiera saber de dónde vienen las amenazas. He puesto la denuncia varias veces. Todo empezó cuando sucedió esto con Nicolás. Como a los cinco días recibo la primera amenaza y después ha sido constante. Yo no he dejado de recibir amenazas. Él me quitó la seguridad, aun sabiendo que he recibido amenazas. Como se lo dije a él, ¿por qué me quitas la seguridad? ¿Acaso me vas a mandar a hacer algo? Yo se lo dije”, concluyó.

