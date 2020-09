Los efectos que ha dejado la pandemia tras seis meses de la cuarentena

Se cumplen seis meses de la emergencia sanitaria en Colombia por cuenta de la propagación de la COVID-19 y a pesar de que algunas ciudades han superado el primer pico de la enfermedad, son incalculables los efectos económicos, sociales y de salud, que se han presentado en el país por la pandemia.

Miles de personas perdieron sus empleos tras el cierre y la falta de liquidez de decenas de empresas. Algunos de los más afectados han sido los vendedores informales por cuenta de las restricciones para ofrecer sus productos y los aislamientos obligatorios que se ampliaron durante varios meses.

Para Estefania Tovar, la cuarentena generó una reducción de sus ingresos económicos y se vio afectada la canasta familiar de su hogar.

“A nosotros por la pandemia nos disminuyó el salario y la alimentación también. Esto ha sido muy difícil cuando tenemos a dos menores de edad que están en plena etapa de crecimiento”, indicó.

Por su parte, otro ciudadano, Matías Gutiérrez, confesó que está viviendo un momento difícil tras haber perdido su trabajo.

“Yo trabajaba en una rectificadora y por culpa de la cuarentena me quedé sin empleo. Estoy pensando qué hacer de ahora en adelante, porque no he logrado conseguir trabajo”, indicó.

Sin embargo, durante este tiempo se han logrado fortalecer las Unidades de Cuidados Intensivos, ya que a la fecha hay 10.073 camas, superando ampliamente el registro de las 5 mil camas que se tenían antes de la pandemia a nivel nacional.

“Todo esto en un tiempo casi que récord y lo que se buscaba era pasar de 5.346 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) habilitadas, a lograr la meta de 10 mil, mientras todos los países buscaban el mismo objetivo”, indicó el jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, Luis Fernando Correa.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) destacó el aumento de los laboratorios en el país, para tener un mayor diagnóstico de la enfermedad.

“Construimos una red de 110 laboratorios, pero además una capacidad de 40 mil pruebas. Tenemos un sistema envidiable porque nos permite tener un mayor volumen de muestras, para tener un claro conocimiento de la epidemia”, sostuvo esa entidad.