Los empleos que desaparecerían con la reforma laboral de Petro

Esta semana la reforma laboral ha sido un tema fundamental en el país y ha generado diferentes debates en varios sectores políticos.

Luego que el miércoles 13 de diciembre la Comisión negará la petición de archivo del proyecto de ley, este jueves se aprobaron 16 artículos en el primer debate en la Cámara de Representantes.

Lea también: Desde qué hora pagarán las extras con la reforma laboral de Petro

Pese a la aprobación de algunos artículos, son muchos los empresarios y políticos que no están de acuerdo con esta reforma laboral, fundamentado en que este proyecto no beneficia a los trabajadores colombianos, sino que, por el contrario, acaba con al menos 312 mil y 697 mil empleos, esto de acuerdo con expertos del Banco de la República.

El senador David Luna ha sido uno de los opositores de esta reforma y recientemente en su cuenta X indicó que "Reforma Laboral que NO genera empleo, NO contribuye a la formalización y NO beneficia a los colombianos que están en la informalidad". Asimismo, indicó que con esta reforma se ponen en riesgo los contratos a término fijo y se prohíbe la contratación con empresas de servicios temporales.

"Se debilitan los contratos a término fijo y se prohíbe la contratación con empresas de servicios temporales, golpeando a los emprendedores que viven de esta figura. Recordemos que la gran mayoría de empleadores en Colombia son empresas con hasta 5 trabajadores.