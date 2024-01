Los héroes del Páramo de Berlín: así apagaron el incendio en esta zona estratégica

"¡Un verdadero honor trabajar con ustedes!" fueron las palabras de agradecimiento de Feyzer López, un líder campesino en el sector de Berlín. En la zona, la comunidad participó en las labores para extinguir el incendio que arrasó más de 300 hectáreas de terreno de frailejones en ese páramo.

Y es que, según la misma comunidad, a pesar del daño ambiental, cuya recuperación tomará muchos años, han sido momentos gratificantes para cerca de 30 voluntarios y 50 campesinos de la zona, trabajar con dedicación, para sofocar este incendio, porque fueron más de 4 días de angustia y dolor al ver quemar vegetación que llevaba en la zona más de 100 años.

Lea con atención: Ya empezaron las acciones para recuperar Páramos de Berlín y Santurbán

Diego Vera un líder en la zona, asegura que en el momento en que se presentaba el incendio en lo único que pensaba era en no descansar hasta lograr extinguir el incendio en su totalidad. Por eso junto a un grupo de voluntarios se acercaron al lugar y con pica, palas, y sus propios elementos lograron su objetivo de defender al páramo de las llamas.

“Somos un equipo comprometido para extinguir este incendio y todo lo que amenazaba el páramo, nosotros con recursos propios, y con todo lo que pudimos conseguir trabajamos durante largas jornadas porque nos preocupaba como los frailejones se quemaban, como los animales se quemaron, debido a que el daño ambiental fue muy grande”, indicó Diego Vera.

Sumado a este grupo de campesinos, el trabajo fue apoyado por un grupo de voluntarios. Estas personas se trasladaron desde distintas zonas del área Metropolitana de Bucaramanga para participar en las labores.

Lea además: Bucaramanga entrará a Sala de Crisis para enfrentar daños ambientales por incendios

Wilson Contreras otro líder comprometido con esta causa señaló que “fue lamentable ver como en cada incendio que hemos ido a colaborar, hay contaminación ambiental a causa de la mano del hombre, es muy triste como la naturaleza algo tan hermoso, el mismo hombre se encargue de destruirla, por eso mi llamado es para toda la comunidad en general para que seamos consientes de lo que está pasando y evitemos cualquier acto que atente contra la flora y la fauna”.

En el momento en que se estaba controlando el incendio, no importaba el frío, no importaba la trasnochada, no importaba que no contaran con suficientes elementos para extinguirlo, lo único que si interesaba era el amor por el páramo de Berlín, por eso el trabajo se hizo con mucho esfuerzo, y con mucha dedicación, según se indicó.