Desde Cartagena, el director de la Policía, el general William Salamanca, advirtió que la institución siempre tuvo el control de la seguridad de las instalaciones y de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, tras las protestas que se registraron por la no elección del fiscal General de la Nación.

El alto oficial indicó que los magistrados jamás estuvieron en riesgo y añadió que se activaron los protocolos en medio de las protestas de forma oportuna.

"La Policía Nacional diseña su plan operativo para atender la protesta pacífica. Posteriormente, me comunico con el presidente de la Corte Suprema para verificar la situación de seguridad de los magistrados; le dije puedo disponer atendiendo los protocolos del diálogo previo, desalojando a las personas que estaban al entorno del Palacio de Justicia", agregó Salamanca.

Asimismo, el director de la Policía señaló que ingresó a las instalaciones de la Corte Suprema, sin esquema de seguridad para hablar personalmente con el presidente de la Corte Suprema.

"Me dijo el doctor Chaverra, que tuviera mesura. Nosotros estamos bien y no hay nada que nos preocupe. Veo gente manifestándose pero le pido que no proceda, tengamos en eso paciencia. Sin embargo, me desplazo hacia la Corte, la Policía tuvo el control del Palacio de Justicia, inclusive en la parte interna, jamás estuvo en riesgo la vida de los funcionarios", expresó.

Agregó, que sí hubo personas que intentaron ingresar al Palacio de Justicia, sin embargo señaló que la Policía logró neutralizarlas.

"Posteriormente, le dije al Presidente en su momento que íbamos a proceder para desalojar a las personas; sin embargo, el señor magistrado insistía en su mesura y paciencia", señaló.

Finalmente, el presidente de la República solicitó a la Policía Nacional actuar ante las manifestaciones, y los magistrados lograron salir fuertemente escoltados.

"La Policía intervino por 7 minutos, lo que permitió la salida de los magistrados y funcionarios del recinto", puntualizó.