Los mensajes políticos de Egan Bernal que levantaron ampolla en petristas y uribistas

"Mijito ponga los pies en la tierra que aca la mayoría no se comen una comida al día", "Sospecho que seguimos un ídolo con pies de barro", fueron solo algunos de los trinos contra Egan por este primer trino.

A pesar de los ataques y la polémica, Egan no se privó de seguir dando su opinión, y escribió sobre la propuesta que tienen candidatos aumentar el número de subsidios.

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años", escribió el deportista.