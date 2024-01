Los problemas de salud que causa el humo de los incendios forestales

“Se debe evaluar la posibilidad de trasladar a población sensible a zonas no afectadas. Si en la familia hay niños menores de cinco años, personas mayores de 60 años y gestantes que presenten signos de alarma y no pueden trasladarse, comunicarse a la línea 123 para recibir ayuda”, recalcó.

Las autoridades de salud afirmaron que si las personas están viviendo o trabajando cerca a los sitios de los incendios forestales se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas, usar barreras como toallas húmedas debajo de las puertas para evitar el ingreso de humo, además se solicita limpiar las superficies con trapos mojados.