Los rostros que están detrás de la xenofobia hacia los venezolanos

Clara, Milagros y Edgar no solo tienen en común el hacer parte de los más de un millón 700.000 migrantes venezolanos que llegaron a Colombia huyendo del hambre y las difíciles condiciones económicas de su país, sino que también enfrentan una misma realidad.

Aunque son ciudadanos extranjeros que no se conocen, tienen en común que llevan el yugo de la discriminación y el rechazo social con el que tienen que lidiar a diario.

"Tuve un accidente en mi moto y pese a llevar más de tres años aquí en Colombia, teniendo papeles al día, en el Hospital Simón Bolívar me negaron la atención. La enfermera que me atendió lo hizo de forma despectiva, yo me estaba desangrando prácticamente y eso no le importó porque para ella primero estaban los colombianos”, contó Clara Peña.