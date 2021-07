"Los tenían acorralados": hermana de exmilitar asesinado en Haití entrega detalles

Jeny Carolina Capador es hermana del sargento viceprimero (r) Dubernei Capador, uno de los colombianos muertos en Haití por su presunta responsabilidad en el reclutamiento de exmilitares para trabajar en ese país y señalado de ser uno de los responsables del asesinato del presidente Jovenel Moise.

En diálogo con RCN Radio, la mujer aseguró que lo único que quiere por ahora es repatriar el cuerpo de su hermano y que se esclarezcan las investigaciones para que los demás colombianos en Haití puedan regresar con sus familias.

"Ya llevamos cinco días sin saber nada, que no nos colaboran en nada. Necesitamos el cuerpo de mi hermano y de su otro compañero, para poder darles una cristiana sepultura y que mi mamá esté más tranquila", señaló.

Sobre la muerte de su hermano, Jeny contó que fue a través de los medios de comunicación que se enteraron de su asesinato. "No nos han entregado ningún dato. Nadie se ha comunicado con nosotros para explicarnos lo que está pasando, no hemos tenido el apoyo de ninguna parte. En la página de la Cancillería escribieron que iban a esclarecer los hechos y que estaban trabajando para repatriar los cuerpos, pero no pasó de ahí", precisó.

La mujer reveló que viajará de Manizales a Bogotá, para buscar información directa con la Cancillería sobre la muerte de su familiar.

"El 07 de julio en la mañana me escribió como lo hacía todos los días y me dijo que habían llegado tarde a la casa de una persona que tenía que cuidar y que debido a eso los tenían acorralados. Que ellos iban a tratar de negociar la salida para que se aclararan las cosas y que no le dijera nada a mi mamá para no preocuparla. Yo le pedí que se mantuviera en contacto para saber lo que estaba pasando. Estuvimos en contacto hasta las 5:51 p.m.", reveló.

Dijo que de acuerdo con el relato del sargento viceprimero (r), "ellos estaban esperando para negociar la salida, me decía que los tenían acorralados. Como a la media noche volví y le escribí y no me respondió, el jueves tampoco y yo sentía que algo le estaba pasando, que él no estaba bien. Hasta el jueves en la noche que vi la noticia donde salía el nombre de mi hermano".

Entre las últimas conversaciones que sostuvo con su hermano, Jeny contó que "él me dijo: vieja mira noticias, las cosas están complicadas, ora mucho por mí, ya pronto nos vamos a ver. Muchas cosas hablamos en medio de la angustia y me encomendó que no le dijera nada a mi mamá para no preocuparla".

La mujer también habló del viaje de su hermano a Haití y aseguró que "en 2019 le llegó la resolución de su pensión (...) Mi hermano fue contratado por una empresa de seguridad para cuidar personas muy importantes en Haití".

De acuerdo con la mujer, ese era el primer trabajo que tenía de este tipo y advirtió que la familia desconoce cuál es la empresa que lo contrató "no tengo ningún tipo de información".

"Yo fui quien le empacó la maleta, lo despaché, todo el tiempo estuvimos en contacto. Él me contaba lo que hacía, me comentaba que se estaban preparando para firmar contratos, su dotación, estaba feliz. Mi hermano estaba en un proceso de separación, dejó dos hijos y vivía con mi madre. Él tenía muchos sueños y quería irse por uno o dos años y luego regresar", concluyó.