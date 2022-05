Lucas Arnau se molestó con vocalista de Doctor Krápula, por muestra de apoyo a Petro

Quedan pocos días para la jornada electoral en la que Colombia elegirá a su próximo presidente y el ambiente político se pone cada vez más intenso; incluso famosos, cantantes, deportistas y actores han aprovechado las redes sociales para dar su opinión y apoyar al candidato con el que más se sienten identificado.

Por eso, el cantante Lucas Arnau utilizó su cuenta de Twitter para realizar una encuesta en la que preguntó a sus seguidores por qué candidato votarían el próximo 29 de mayo.

Alrededor de 94.000 personas contestaron a la encuesta y el ganador fue Gustavo Petro con una votación del 73%.

Luego de conocer los resultados de su encuesta en Twitter, Mario Muñoz, vocalista de la banda capitalina ‘Doctor Krápula’, quien se ha mostrado muy activo en política y en apoyo a Petro, decidió comentar la publicación de su colega.

“No diré nada, tu encuesta dirá todo”, escribió.

Sin embargo, esas palabras no fueron bien recibidas pues, Lucas Arnau hizo evidente su molestia y le respondió con ‘todos los poderes’ al vocalista de Doctor Krápula.

“¿Y quién le preguntó parcero? Me extraña mucho, Mario, cuando me ves en un evento me dices que ‘Luquitas, que no sé qué, que te quiero mucho, que ‘peace and love’, pero acá el oportunismo a flor de piel. Qué pesar, porque yo siempre pensé que eres un bacán”, escribió el Arnau.

Ante la dura respuesta del cantante varios usuarios han dejado sus comentarios de asombro y crítica.