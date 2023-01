Luis Fernando Andrade no se enriqueció con dineros de Odebrecht: abogado defensor 

La defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, aseguró que la Fiscalía esta a punto de cometer por tercera ocasión un error judicial al anunciar que le imputara cargos por supuestas irregularidades en la contratación relacionada con la Ruta del Sol III, en el marco del escándalo de pago de sobornos de Odebrecht.

El abogado Jesús Albeiro Yepes señaló a RCN Radio que esta nueva imputación de cargos se constituye en un asedio judicial contra su cliente, porque en el pasado ya han fracasado dos imputaciones similares por los mismos hechos.

“Hemos recibido este anuncio de imputación de cargos con sorpresa, porque por estos mismos hechos a Luis Fernando Andrade lo han imputado dos veces y en esas oportunidades los jueces de la República y el Tribunal Superior de Bogotá han anulado la imputación, ya que la Fiscalía no ha sabido que esta imputando”, dijo el abogado Yepes.

Asimismo, sostuvo que “es un tercer llamado por los mismos hechos y esperamos que la Fiscalía no vuelva a cometer el mismo error al que se ha visto expuesta”.

De acuerdo con la Fiscalía, Andrade y otras ocho personas, entre ellos el director del partido Cambio Radical Germán Edmundo Córdoba Ordoñez, supuestamente tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales, el otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena.

Según el jurista, esta imputación no tiene ningún sentido porque Luis Fernando Andrade no celebró ese contrato y además no es un particular que haya podido recibir dineros o facilitar que terceros lo recibieran a partir de las decisiones de la ANI.

“En el tema Odebrecht no existe cargo alguno en contra de Luis Fernando Andrade por apropiación de dineros, por peculados en favor propio o de terceros, o alguna conducta omisiva que haya llevado a alguien a causar un daño al patrimonio del Estado”, manifestó Yepes.

En atención a los hechos registrados la Fiscalía imputará en este caso los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares.

Esta decisión también afecta a los miembros del Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno.

También deberán responder ante los jueces Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual; Juan Gabriel Cisneros Llanos, gerente técnico; Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento del proyecto Ruta del Sol III (supervisora); y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol, empresa que ejercía la interventoría el Contrato de Concesión No. 007 del 2010.