Luis Pérez, ¿el de Petro en Antioquia?

Se trata de Luis Pérez, quien -según Mauricio Tobón- ha tenido constantes reuniones, con delegados del presidente en Antioquia.

Al respecto, Tobón manifestó su preocupación y se enfatizó en la necesidad de buscar no dejar en el poder a un integrante del Pacto Histórico, teniendo en cuenta los escándalos que se vienen presentando en el actual Gobierno.

“Son varios los encuentros que se han dado en Medellín y Bogotá, los cuales manejan con el mayor sigilo y en los que buscan la manera de que el petrismo se quede con la gobernación. Esto es algo que no podemos permitir, los antioqueños debemos unirnos en el propósito de evitar que nos gobierne la izquierda, la cual profundizaría los problemas que hoy tenemos”, indicó.

De acuerdo a Mauricio Tobón, lo que está pasando hoy en la Presidencia podría suceder si Luis Pérez llega a la gobernación.

También manifestó que, si llegase a quedar el candidato de la izquierda con la gobernación de Antioquia, se pone en riesgo frente a la estabilidad institucional del departamento.

“Lo que nos jugamos en las próximas elecciones no es solo la posibilidad de tener un mejor futuro sino la estabilidad institucional, la cual hoy el país no tiene. Un Presidente cuestionado por la financiación de su campaña y que se escuda en atacar a la prensa para desviar la atención, una vicepresidenta dilapidando recursos públicos, la ex jefe de gabinete maltratando una niñera humilde y un exembajador desbocado y gritando a los cuatro vientos que si habla se van todos para la cárcel, debe llamarnos la atención, agregó.

De momento no es claro hacia dónde apuntará Luis Pérez, a quien hoy en día controvierte Mauricio Tobón.