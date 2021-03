Lupa de Contraloría al crédito por US$100 millones para digitalizar la justicia

La Contraloría General de la República anunció que hará un seguimiento permanente y en tiempo real, a cada uno de los rubros del crédito por US$100 millones, recientemente aprobado con el fin de digitalizar la justicia.

En un conversatorio de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el contralor Felipe Córdoba, dijo que "se va a hacer vigilancia y control al recurso, para que en el momento que sea necesario -si lo es- se prenda la respectiva alerta y se corrija si es del caso".

Córdoba destacó de paso la modernización que ha logrado el ente con el ejercicio del control preventivo: “Tuvimos que hacer una reforma constitucional para apostarle a la prevención. La Contraloría llegaba tarde, cuatro o seis años después, y recuperaba el 0,04%. Si bien al año se recuperaban $750.000 millones, ahora ya en un año vamos superando los $7 billones en ahorros y recuperaciones”, destacó.

Para el Contralor, el problema de la justicia es estructural, no solo es un tema tecnológico para mejorar las herramientas de que disponen los jueces. Consideró que se necesita un mayor acceso del ciudadano a la justicia y que haya una mejor y mayor administración de los recursos.

“Hoy no podemos decir que hay justicia cuando en Titiribí (Antioquia), o en Pueblo Rico (Risaralda) o aquí en Campo de La Cruz, en el Atlántico, los jueces no tienen papelería y no tienen oficina para atender a la ciudadanía, o no tienen los elementos mínimos. El juez debe concentrarse en administrar justicia, pero tiene que tener las herramientas que requiere su trabajo”, sostuvo.

El Contralor recalcó la necesidad de que Colombia cuente con más jueces, dotados de mejores herramientas para ejercer su trabajo.

Recordó que "el país cuenta apenas con 10.8 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que la proporción sea de 65 por cada 100.000".