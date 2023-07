Madrastra golpeó a menor de 4 años con un palo: dice que fue en un momento de ira

La mujer afirmó que ya puso la denuncia en la Comisaría de la Familia, sin embargo, solo le han puesto citas, pero no le dan una solución eficaz para el resolver la situación de su nieta.

El ICBF citó el pasado 10 de julio a la familia, pero al lugar solo llegó la abuela de menor, pues nunca pudieron comunicarse con el padre de la menor.

“Ya acudí a Comisaria de Familia, en donde solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, la cual se lo dio a conocer a Bienestar Familiar y me dieron una cita para el día 10/07/2023 con el padre de la menor y conmigo, pero el padre de la menor no asistió porque no se lograron comunicar con él, pero asistí yo sola a la citación. Me dijeron que ellos como Bienestar Familiar no pueden quitarle el caso a Comisaría de Familia, que como yo no tenía cómo pagar un abogado que acudiera a uno público”, indicó.