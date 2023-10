Madre de colombiana en Israel clama por vuelo humanitario para que retorne al país

Un calvario vive en el sur de Israel, Geraldine Castellano, una mujer de 30 años oriunda de Santander y residente en la capital del Atlántico, quien se fue al Medio Oriente a visitar a una amiga, por 5 días.

Sin embargo, se vio obligada a extender su estadía, al ser sorprendida por los misiles lanzados por Hamás. Según Sulay Quintero, madre de Geraldine, han buscado ayuda en la Cancillería colombiana para obtener un vuelo humanitario, pero la respuesta ha sido desalentadora.

"Estamos confiando en Dios que todo va a salir bien, pero no porque la Cancillería la haya llamado para el vuelo humanitario. Ella está apuntada, pero los que están apuntados deben llegar por sus propios medios porque ellos no preguntan cómo están. Los del vuelo humanitario lo que dicen es que cada quien debe llegar al aeropuerto por sus propios medios", contó la mujer, quien expresó que vive una pesadilla ante la incertidumbre que genera la guerra.

Aunque su hija se encuentra resguardada en un búnker, le ha tocado salir en busca de provisiones, pese a que está prohibido.

"La alarma es permanente. Ya están diciendo que no salgan a las calles, que se resguarden porque el grupo Hamás se está volviendo a meter a las casas a secuestrar gente, mujeres, niños".

Señaló que en Barranquilla la familia está preocupada, ya que la mujer es madre de un niño de nueve años, que la espera en casa.

"Esto ha sido muy difícil, el niño no sabe. Yo no le he dicho, no tengo el corazón para decirle que su madre está en peligro. Yo no puedo. Solo trato de ser fuerte por él y por mi hija, de mandarle las mejores energías y pegada de Dios. No he podido dormir, sin embargo, le digo a ella, cuando hablamos, que lo haga para que coja fuerza".

Una situación similar vivió Roiber Morales y su familia oriunda del corregimiento La Peña en Sabanlarga (Atlántico), quienes tuvieron que recortar sus vacaciones, luego de ser sorprendidos por ataques, cuando se encontraban en el Monte Los Olivos.

"Empezaron a pasar sobre nosotros muchos misiles y tiroteos, cerca de la ciudad vieja de Italia, como a unos 100 metros se formó".

Por esto, el Gobierno comenzó a cerrar los sitios turísticos y envió comunicado, donde decía que nos fuéramos para el hotel; de allí hacia el aeropuerto donde fueron mandados dos misiles, los cuales, afortunadamente, las Fuerzas Militares de Israel lograron destruirlo antes de que llegara. En el aeropuerto había como 10.000 personas y del desespero, la gente tumbaba a la otra".

Indicó que, a pesar de que en el terminal aéreo estaba en caos, lograron trasladarse a Ámsterdam, para desde allí, partir hacia Aruba, en próximos días, sitio donde actualmente residen.

Esa misma suerte espera Sulay, que tenga su hija, para volverla tener en casa. Para esto, le pide al Gobierno colombiano que se manifieste y pueda ayudar a los connacionales, que están peligro, en tierra ajena.