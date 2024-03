Madre de Lady Sofía pide condena ejemplar al asesino de su hija

Sus brazos, piernas y rostro, totalmente destrozados; así encontraron el cuerpo de Lady Sofía Torres Caballero, una joven de 18 años de edad que salió de su casa en el municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar el 24 de febrero de 2018 a asistir a un partido de fútbol, pero nunca regresó.

Según indica su madre, Elianis Caballero, la joven habría salido pero su sexto sentido de madre la mantenía con una zozobra que terminó confirmándose un día después, "mi hija salió de mi casa, yo le dije que se fuera con el hermano porque iban a una práctica de fútbol de la iglesia a la que asistíamos en ese momento, ella me dijo que se iba sola y efectivamente, así lo hizo".

Todo transcurría normal, ella llegó al campo de fútbol donde se entrenaba y fueron casi 2 horas después que llegó un conocido de ella en una motocicleta, quien la transportó y esa fue la última vez que vieron a Lady Sofía, con vida.

"Un joven que sabemos quién es llegó al lugar, la montó en la motocicleta y más nunca vimos a mi hija, él está libre pero es la única persona que sabe qué pasó y porqué llevaron a mi hija hasta esa zona enmontada. Las autoridades nunca indagaron más allá, tengo preguntas que me hago todos los días desde hace 6 años", resaltó la madre con lágrimas en sus ojos.

Quizá, para esta fecha, justo seis años después de su asesinato Lady Sofía, estaría incorporada en la Policía Nacional, ella decía que eso era lo que quería ejercer, tanto que hacía parte de las actividades pedagógicas de la institución en su localidad, "ella siempre fue una buena hija, le gustaba andar en todo, era una joven extrovertida, de hecho ella iba a actividades con la Policía, tenía un amigo que la quería, la cuidaba y estaba pendiente. Ella quería ser policía, tenía sueños mi niña, pero hoy ya no está para cumplirlos", continúo la madre.

Una alerta fue suficiente para que la familia de la joven pusiera una primera denuncia y solicitara amparo policivo, "un día ese hombre entró a la fuerza a mi casa, él la golpeó, la obligó a tener relaciones y ella no quiso, se masturbó encima de ella y al no dejarse penetrar, la golpeó hasta dejarle medio rostro desfigurado".

Y aunque, interpusieron esa primera denuncia como alarma de que algo malo pasaba, no pasó nada, las autoridades nunca actuaron, "la muerte de mi hija se pudo evitar pero las autoridades nunca hicieron nada, estos años no he sentido el respaldo por ninguna de las autoridades que deben respaldarnos en estos casos. Tres días después de esa primera denuncia, fui a la Fiscalía y aún no habían recibido el documento donde se oficializara la demanda en contra de ese hombre que tanto daño le hizo a mi hija", aseguró Elianis Caballero.

Además, indicó que justo por esa negligencia hoy hay una demanda que cursa en contra del Estado y diferentes entes que en su momento ignoraron el caso, "mi hija no fue a ese lugar porque quiso, mi hija le tenía miedo a ese hombre y yo tengo testigos que dan fe de eso, mi hija fue llevaba a la fuerza a ese lugar, mi hija agonizó. Él la golpeó y la torturó hasta asesinarla, las autoridades sabían lo que ese hombre había hecho, pero vuelvo y digo, no hicieron nada, no hicieron su deber que era garantizar la seguridad de mi hija cuando ya había una denuncia en curso", sentenció.

Mateo Ahumedo Dueñas, fue judicializado como menor de edad y condenado a pagar 7 años por el asesinato de su exnovia, un homicidio que según indica la madre de la víctima fue planificado, "asesinó a mi hija con sevicia, en una audiencia contó todo lo que le hizo a Ladys, él reconoció lo que hizo, lo supo, mi hija permaneció desaparecida más de 24 horas y él sabía que podía estar viva, que podía salvarse pero no le importó, 7 años no son suficientes para que pague por el asesinato de mi hija", indica con firmeza la madre.

Para este 8 de marzo de 2024 en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la familia, amigos y allegados de Lady Sofía, harán una manifestación como rechazo al hecho, como sinónimo de lucha para que se haga justicia y como replicadores de un mensaje para que la violencia de género no continúe siendo la hipótesis de los asesinatos hacía mujeres, ni siquiera una justificación.