Magistrado que entuteló la terna de Fiscal General teme por su seguridad: "se me está satanizando"

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero, quien presentó una tutela en el Consejo de Estado contra la terna para el cargo de Fiscal, aseguró que teme por su seguridad.

El togado aseguró que, luego de que se diera a conocer el sentido de la tutela, en la que pide que se devuelva la terna al presidente Gustavo Petro por estar conformada sólo por mujeres, ha recibido varios mensajes amenazantes.

Según Botero, está siendo satanizado por un tema que no tiene que ver con nada relacionado al machismo o al feminismo, por lo que resaltó que es un asunto netamente jurídico.

"Ya se me está satanizando y se me está mostrando como si yo fuera una persona antifeminista. Aquí no es una controversia ni de feminismo ni de machismo, sino es una controversia netamente jurídica", afirmó Botero.

El magistrado reiteró que el presidente Petro, al momento de conformar la terna, no tuvo en cuenta la igualdad ni la equidad de género, pues resaltó que es un aspecto que está consagrado en el ordenamiento jurídico.

En la acción de tutela, Botero solicitó al Consejo de Estado que imponga medidas cautelares sobre el proceso de selección, por lo que deberían pausarse todas las etapas del mismo hasta que se resuelva la tutela.

"Solicité como medida provisional en la acción de tutela que se suspenda el proceso de elección al interior del la Corte Suprema de Justicia de asentar el tema de las entrevistas y lo que se hace internamente para proceder a las votaciones, se suspenda hasta que se responda la tutela", resaltó el magistrado.

Para el togado este asunto es de suma importancia, pues sentaría un precedente en los casos de ternas que se presentan para elegir magistrados de las altas cortes que están conformadas solamente por hombres, pero aseguró que, igualmente respetará la decisión que tome el Consejo de Estado.