Los comentarios de los ciudadanos reflejan que estas fallas no son un hecho aislado, ya que algunos usuarios mencionan que no es la primera vez que experimentan inconvenientes con los servicios de Bancolombia. Hasta el momento, el banco no ha emitido ningún comunicado oficial para abordar la situación ni se ha proporcionado información sobre el origen de las fallas.

Una de las quejas más recurrentes es la demora en las transacciones, situación que ha afectado a usuarios en todo el país durante más de dos horas. Además, se ha dado a conocer que algunos clientes intentaron realizar retiros en corresponsales bancarios, pero estos no fueron exitosos, mientras que el monto correspondiente sí fue debitado de sus cuentas de ahorro.

