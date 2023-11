Mamá de Paula Durán y las verdades sobre el esposo de su hija tras su muerte en EE. UU.

En enero, todo Colombia se conmovió con la muerte de Paula Durán, la joven que luchaba contra el cáncer en Estados Unidos. El pasado 24 de ese mes, Durán falleció, dejando a sus dos hijos a cargo del padre, Sergio Vega, quien fue el que empezó a compartir todo el proceso de su esposa antes de morir y con quien muchos colombianos se solidarizaron por la gran pérdida.

Sin embargo, luego de 9 meses de su fallecimiento, su madre, Gloria Iris Camargo, reapareció y confesó que, al parecer, no todo fue como se vio con Sergio, pues según ella, Vega cambió mucho con ellos y la relación que tienen ya no es la misma.

De hecho, afirmó que Sergio no fue tan atento con ellos al llegar a Estados Unidos, lo que hizo que Gloria se sintiera decepcionada.

“Sergio cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón”, dijo desde la cuenta oficial de la fundación que se creó en honor a Paula.

Por esa misma línea, reveló que no estuvo muy de acuerdo con un acto que tuvo Sergio luego de la muerte de su hija.

"Yo hablo con Sergio, tengo comunicación con él, veo a mis niños [nietos] todo el tiempo. No compartí que Sergio, de inmediato, saliera a las redes a decir que mi hija ya había fallecido. En su momento me dolió muchísimo. Pasaron más cosas que no voy a decir y Sergio sabe muy bien cuáles son”, agregó.

Finalmente, comentó que en el funeral de Paula, Sergio le negó la entrada a la hermana de la joven, lo que para la señora Gloria Iris fue algo detonante que la hizo cambiar la imagen que tenía de su yerno.

“Lo único es que mi hija Yesica Alejandra no ve a los niños, Sergio no es tan asequible en esa situación. En el velorio pasaron también cosas. Sergio no autorizó su entrada y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. A Sergio lo quiero, diferente, pero lo quiero y lo respeto. Es el papá de mis nietos”, concluyó Camargo.