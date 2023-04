Los manifestantes hicieron un llamado a la libertad y el orden, uniéndose a la campaña liderada por varios gobernadores del país, rechazando los hechos violentos de los últimos días contra las Fuerzas Militares y de policía.

“Nos parece que hay una injusticia contra las fuerzas militares de Colombia, nuestros héroes están siendo acorralados por la guerrilla de las Farc y el ELN, y nosotros tenemos muertos en nuestras familias, en este gobierno no están haciendo todo, por eso las víctimas hemos venido para que nos escuchen, queremos que se pare esta guerra los soldados son inocentes que están derramando su sangre”, manifestó Martha Isaza, una de las manifestantes.

Por su parte Jhon Hermes Rojas, un ex militar que perdió sus extremidades inferiores por una mina antipersona sembrada por el ELN, indicó que “nuestras fuerzas pública son las personas que protegen la soberanía de nuestro país y brindan seguridad a todos los ciudadanos, no es justo que esto pase”.

Este hecho con pocos precedentes, que obligó a suspender de manera momentánea la plenaria, fue rechazado por varios congresistas que cuestionaron la seguridad del Congreso y exigieron garantías para quienes se encontraban en el recinto.

“Como es posible que los congresistas no tengan seguridad para sesionar aquí, cómo es posible que tengamos que entrar prácticamente con una barricada, que no podamos dar el debate de manera civilizada como es el deber de la Constitución”, dijo la representante Catherine Juvinao, quien aclaró que es respetuosa de la protesta social, pero no de esta forma.

Según dio a conocer el presidente de la Cámara, David Racero, fue el representante José Jaime Uscátegui quien acreditó el ingreso de las personas que irrumpieron en el Salón Elíptico, por lo que se están evaluando medidas disciplinarias en su contra.