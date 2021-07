Manuel Elkin Patarroyo, sin permiso para usar monos en su vacuna covid-19

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) informó que otorgó un permiso para uso de "especímenes silvestres" para hallar un tratamiento contra la malaria. Sin embargo, no hay permiso, todavía, contra la covid-19 al científico Manuel Elkin Patarroyo.

El 02 de abril de 2020, la autoridad ambiental, reportó que otorgó un permiso al científico Patarroyo "de recolección individual de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines no comerciales para el desarrollo del proyecto: "Recolección no comercial de especímenes silvestres de monos del género Aotus de las especies A. vociferans y A. nancymaae presentes en el área del trapecios amazónico colombiano, entre los ríos Amazonas y Putumayo, sus afluentes y sub afluentes para fines de investigación médica".