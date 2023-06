A las 8:30 de la mañana empezaron a llegar los manifestantes al Parque Nacional, desde donde iniciarían el recorrido de las marchas programadas para el 7 de junio en respaldo al presidente y los proyectos sociales.

Poco a poco fue llenándose este punto de Bogotá con personas pertenecientes a sindicatos, agremiaciones, estudiantes, trabajadores, profesores y activistas que tenían la intención de dar un mensaje al Congreso para que apruebe las reformas a la salud, laboral y pensional.

Pasadas las 9:30 de la mañana llegaron miles de personas, ocupando la carrera séptima para empezar la movilización que terminaría en la Plaza de Bolívar y que sería acompañada por el presidente Gustavo Petro.

Fabio Arias integrante Central Unitaria de Trabajadores envió un mensaje al Congreso para que levanten el plan tortuga, "obviamente que nosotros exigimos que el Congreso las apruebe y de la manera más pronta y eficaz y deje de estar haciendo actividades para simple y llanamente negarse a ello”, aseguró Arias.

A las 10:30 de la mañana el grupo más grande de concentración empezó su camino al centro de la capital en el que también hicieron presencia dos ministros que son protagonistas en las discusiones que avanzan en el Congreso, pues encabezando el grupo estuvieron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez quienes alzaron su voz en apoyo a las reformas.

“De todas las fuerzas sociales, políticas, económica saben que se deben hacer cambios, en eso todos estamos de acuerdo, de pronto lo que no estamos de acuerdo es que no hemos logrado consensuarlas”, resaltó el Ministro de Salud.

“Hemos dicho con claridad que se ha actuado con transparencia, se está actuando con un criterio supremamente claro y que si hay alguna irregularidad pues que acudan en donde hay que acudir que es a la Rama Judicial”, aseguró la Ministra del Trabajo.

A las 12 en punto, el presidente Gustavo Petro apareció caminando por la carrera séptima, acompañado de la primera dama Verónica Alcocer y la vicepresidenta Francia Márquez.

“El pueblo colombiano está con la justicia social, con la paz, con la posibilidad de que Colombia cambie. Esta es una marcha enorme por el cambio”, mencionó el presidente Gustavo Petro a su entrada.

Con eso, el Presidente hizo su entrada al espacio acondicionado por la Presidencia, para dar un discurso que duró casi una hora, en el que habló de la situación política con respecto a las reformas, sus discusiones con los medios de comunicación y la paz entre otros temas, el jefe de Estado fue aplaudido por todos los ciudadanos.

"Tengo 65 años, desde los 15 años trabajando y tengo las venas que se me explotan, me duele la garganta, el cuerpo, todo, tengo glaucoma en los ojos y no me atienden esas EPS.... Me parece muy bueno, porque es como para unir el país, y es en respaldo a las reformas del cambio, el cambio debe seguir adelante.... Es lo que nosotros pensamos, estamos de acuerdo con las propuestas de nuestro presidente, necesitamos esas reformas, a la salud, la pensional y necesitamos la reforma del trabajo”, aseguraron algunos manifestantes.

Luego del discurso y cerca de la 1:30 de la tarde, los ciudadanos se ubicaron en un escenario adecuado frente a la entrada al Congreso, esperando que el mandatario volviera a salir, sin embargo, luego del discurso, el Presidente se dirigió a la Casa de Nariño para atender los demás asuntos pendientes de su agenda, por lo que los manifestantes fueron saliendo poco a poco de la Plaza de Bolívar, dando final a la jornada de protestas.