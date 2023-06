Margarita Rosa de Francisco, al estilo Petro, arremete contra los medios de comunicación

En esta oportunidad, la actriz decidió volver a arremeter contra los medios de comunicación. “A ver zares de los medios de comunicación, los monarcas de los medios de información en Colombia, ustedes están muy delicados porque supuestamente el presidente Petro los está estigmatizando”, inicio Margarita Rosa.

Continuó diciendo que ahora el presidente no está al lado de los dueños de comunicación.

“Ahora, porque hay un presidente, el primero que no está del lado de sus patrones y se los canta en la cara, así como lo hizo ayer en su discurso. Existe ese primer presidente, y ya tiene que comunicarse directamente con el pueblo que lo eligió, porque no puede hacer nada contra ustedes. No tiene la infraestructura que tienen ustedes, que son los voceros del verdadero poder”, agregó.

Concluyó diciendo que los periodistas “miserable” están manipulando a los colombianos y que el presidente Petro no hará nada para desprestigiar al periodismo, pues “el poder lo tienen los dueños de los medios de comunicación, quienes desde años llevan el control sobre el país”.

Anteriormente, la actriz mencionó en sus redes que se puso "muy contenta cuando dijo que estaba dispuesto a abrirle las puertas del palacio lagañoso de la Presidencia a la Fiscalía para que entre y haga todas las pesquisas que crea necesarias, porque usted sabe que no va a encontrar nada”.