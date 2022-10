Margarita Rosa de Francisco responde a Natalia París por polémico mensaje: “No me le tuerzo”

A pesar de que el mensaje no decía mucho sobre lo sucedido, la reconocida modelo Natalia París no dejó pasar desapercibido este tema y le respondió el tweet con un polémico mensaje en el que escribió, “esta si es bien culera , si usted es comunista , ahora no se le tuerza a su presidente , siga firme mija ! Quien la manda !”.

El mensaje no tuvo gran alcance, puesto que, algunos minutos después fue borrado por la modelo paisa.

A pesar de esto, De Francisco no dejó pasar este mensaje desapercibido y le envió una dura respuesta a París, indicando, “no me le tuerzo. Es el presidente más sabio que ha pasado por ese cargo. Abrazo grande”.