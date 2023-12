María del Socorro Pimienta interpone tutela tras salir de Superintendencia de Industria y Comercio

María del Socorro Pimienta, quien hasta hace algunos días figuraba como superintendente de Industria y Comercio, presentó una acción legal luego de que se ordenara su salida de esa oficina. En el documento tutelar, al cual tuvo acceso El Tiempo, se confirma ese recurso contra esa entidad, así como la Presidencia y el Ministerio de Comercio.

En conversación con ese diario, Pimienta dijo que una presión para apartarse de esa entidad había empezado a tomar fuerza, luego de una "investigación al fútbol".

La ahora exfuncionaria fue apartada del cargo tras ser declarada de insubsistente algo que, a su juicio, vulnera sus derechos fundamentales. Según manifestó recientemente, supuestamente había intereses desde el propio Gobierno para que se consumara su salida.

“No tengo duda que algunos funcionarios del Gobierno tenían interés de sacarme a las buenas o a las malas (...). He percibido un acoso constante desde distintas fuentes, lo cual denuncia una puja por este puesto", fueron las palabras de Pimienta. No obstante, también señaló que su intención no era "atornillarse" en el cargo, pero expresó preocupación por su hijo.

La exsuperintendente apuntó a que "el presidente y el Gobierno le hicieron un enorme daño a él y a mi familia, pues lo pusieron en estado de vulnerabilidad". Entre tanto, tras notificarse su salida, reconoció que esta la había tomado por sorpresa y consideró que ello no iba en línea con los derechos de la mujer.

En el documento de la tutela, referido por El Tiempo, Pimienta pide que se paguen las respectivas prestaciones sociales, mientras se define qué funciones desempeñaría en adelante. También insta a su reincorporación y una protección extendida a sus hijos.

