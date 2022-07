Marta Lucía Ramírez advierte que eliminar la Procuraduría "son palabras mayores"

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que "son palabras mayores" la propuesta del presidente electo, por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, sobre eliminar a la Procuraduría General de la Nación. Pese a que la iniciativa tiene el apoyo de algunos sectores, hay otros que la han criticado duramente.

En ese sentido, Ramírez aseguró que los organismos de control disciplinario pueden ser fortalecidos para hacerlos más eficientes, no obstante, advirtió que eliminarlos sería peligroso para la democracia.

"A mí me parece que ese tipo de propuestas realmente son delicadas, porque creo que los organismos de control hay que hacerlos cada vez más eficientes; pero no desmontarlos porque no habría quien ronde al gobierno y eso se vuelve peligroso", advirtió la Vicepresidenta y Canciller.

Para Ramírez, la función de la Procuraduría que, es ejercer el control disciplinario sobre toda la Rama Ejecutiva del poder público, no puede desaparecer. "Si desaparece ¿Quién hace ese control disciplinario? Entonces, no podría quedar más de un poder público arbitrario y eso jamás sería bueno para la salud de la Democracia", señaló.

No obstante, indicó que, "si se hacen reformas es para hacerla más eficiente, para hacerla más contundente, pues yo creo que la reforma siempre tiene que estar abierto a cuidarla y apoyarla. Pero la eliminación me parece que ya son palabras mayores".

Esta semana en una entrevista con La W, Petro aseguró que, dentro del paquete de proyectos que presentará su Gobierno ante el Congreso, estaría la iniciativa de eliminar a la Procuraduría.

De acuerdo con el mandatario electo sería un tema gradual y cumplirá con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Lo que vamos a hacer es hacerle caso a la sentencia de la corte y de paso respetar la convención americana”, aseguró.