Latam

Latam permitirá, hasta el 22 de marzo de 2020, (fecha que podría ser ampliada, de acuerdo a la situación por cuenta del virus), que sus clientes, con reservas de vuelos internacionales hasta el 31 de diciembre de 2020, agenden sus viajes con la opción de realizar un cambio de fecha y/o destino más adelante.

Yanina Manassa, directora de Servicio al Cliente de Latam Airlines Group, afirmó que “entendemos la preocupación que nuestros clientes podrían tener sobre realizar un viaje internacional en este momento. Es por eso que queremos brindarles la oportunidad de reservar vuelos internacionales, sabiendo que podrán cambiarlos si así lo desean".

"Se permite, también, un cambio por ticket, sin multa, hasta 14 días antes de la salida del vuelo de ida, sujeto a diferencias tarifarias", señaló Manassa.

Avianca

Avianca también anunció exoneraciones para viajeros con destino hacia China o Italia. "Para los viajeros con boletos emitidos hasta el 31 de enero de 2020 con origen o destino China, o hasta el 26 de febrero de 2020 con origen o destino Italia, ambos vía Avianca en código compartido o acuerdo interlínea, la aerolínea ha habilitado la opción de cambio de itinerario en la misma clase tarifaria sin cobro de penalidad".

Los viajeros deberán tener en cuenta que solo se permitirá realizar cambio de ruta a cualquier destino operado por Avianca Holdings. El cambio de itinerario se podrá solicitar dentro del año de validez del tiquete (a partir de la fecha de emisión). Y la excepción de la penalidad solo aplicará una vez.

"El cambio de itinerario puede generar diferencias tarifarias que no cubre la exoneración y deberá pagar el cliente. Estas medidas no aplican para los viajeros que presenten pérdidas de conexión o que no se presenten al vuelo. Adicionalmente, por tratarse de un factor externo, para esta situación no aplica ningún tipo de compensación", explicó la aerolínea.