Más de 10 grupos armados comenzaron cese al fuego unilateral

Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, anunció este miércoles que "más de 10" grupos al margen de la ley iniciaron un cese al fuego unilateral.

En medio de una rueda de prensa en la Casa de Nariño en Bogotá, el funcionario indicó que los grupos, Estado Mayor Central (EMC), la 'Segunda Marquetalia', las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (Clan del Golfo), varias oficinas de ciudades y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta se han sumado al cese al fuego unilateral.

"Cada grupo con su propia identidad, está expresando su disposición para ser parte de la paz total. En esta parte de la exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar", dijo Rueda.

Cabe resaltar, que hace unos días, el presidente Gustavo Petro mencionó que "en días" se plantearía un cese al fuego multilateral. Rueda aseguró en ese sentido que este cese unilateral de más de diez grupos al margen de la ley, sin mencionar con exactitud cuántos serían en total, podría ser el camino para el anuncio de dicho cese multilateral.

En cuanto al inicio de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, el alto comisionado indicó que, "estamos todavía en la aplicación de los protocolos. Cuando termine esa fase, el Presidente designará a los integrantes que van a representar los intereses de los colombianos en esta mesa de diálogo".

Sobre las críticas que el Gobierno está recibiendo por "las vidas" que tendría Iván Márquez, de la 'Segunda Marquetalia' en este nuevo proceso de paz, dijo que "todas las críticas se tienen en cuenta".

Y añadió: "hoy las victimas, las que padecen las violencias, la siguen viviendo a pesar de un importante acuerdo de paz en el Teatro Colón, pero lamentablemente la realidad muestra que el acuerdo de paz necesita ser profundizado".