Más de 2 millones de menores entre los 12 y 14 años serán vacunados contra la covid-19

El Ministerio de Salud confirmó que son 2.3 millones los menores entre los 12 y 14 años de edad que serán vacunados con agendamiento contra la covid-19, tras haber dado apertura al último grupo del Plan Nacional de Vacunación.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que los menores de edad recibirán exclusivamente la vacuna de Pfizer, que es la farmacéutica que tiene autorización de ser aplicada a esta población infantil.

“La vacuna para niños que están autorizadas en este momento son las de Pfizer, porque hay estudios que avanzan como los de Moderna, y en Colombia se han iniciado los estudios con la vacuna de Sinovac”, sostuvo.

Agregó que se tendrán vacunas disponibles para esta población que requiere también protegerse contra la pandemia. “Las vacunas de Pfizer que acaban de llegar también serán destinadas para esta población”, sostuvo.

El Ministerio de Salud afirmó que la apertura de la vacunación en los menores de 12 a 14 años de edad es muy importante, al concentrarse allí gran parte de la población escolar.

“Una población muy importante porque es el grupo escolar con el que se garantiza la presencialidad y el retorno a clases que estará disponible a partir de este sábado 28 de agosto”, indicó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

El funcionario afirmó que no hay razón para no vacunarse al tener vacunas en todos los puntos de vacunación.

El viceministro además hizo un llamado a los colombianos de 15 y más años para que se acerquen a los sitios de vacunación a nivel nacional.

“Un llamado para las personas mayores de 50 años de edad donde tenemos 2.500.000 personas que todavía faltan por vacunarse”, señaló.

Subrayó que los colombianos no pueden olvidar que seguimos en una pandemia. “La posibilidad de la existencia de un cuarto pico depende de nosotros, hoy estamos expuestos a unas variantes mucho más contagiosas como la Delta por lo que no hay razón para no vacunarse”, resaltó.

El Ministerio de Salud recordó que los menores de edad, una vez agendados, deben acercarse a los puntos de vacunación en compañía de un adulto, que pueden ser sus padres o su acudiente, para que firme el consentimiento informado.