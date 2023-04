Más de 240.000 niños en el país no han recibido alimentación escolar en 2023

Alrededor de 240.000 niños, niñas y adolescentes, estudiantes de colegios públicos, no están recibiendo el servicio de alimentación escolar en lo corrido del calendario académico de la vigencia 2023, identificó la Contraloría General de la República (CGR), en el marco del especial seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país.

El organismo de control evidenció que en Yopal y Buenaventura, "luego de tres meses de calendario escolar, no han iniciado con la entrega de alimentación escolar afectando a 60.648 niños, teniendo recursos asignados por más de $ 18.000 millones".

En Vaupés, por ejemplo, se prendieron también las alarmas ya que la Contraloría identificó que 3.648 niños y adolescentes del departamento, de la zona urbana de los municipios de Mitú, Carurú y Tarara, se quedarán sin el complemento nutricional.

Lea más: Suspende contratación con el PAE en Bogotá tras presuntas irregularidades en documentos

En ese departamento "se prioriza y focaliza a los estudiantes de la zona rural, por lo tanto los recursos son insuficientes para continuar con la prestación de dicho servicio en la zona urbana para la vigencia 2023".

“Llama la atención de la Contraloría el caso de Vaupés, dado que hemos podido evidenciar que, para este 2023, las Instituciones Educativas ubicadas en el casco urbano de Mitú no serían priorizadas con este programa”, enfatizó la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez.

La Contraloría señaló que realizará un seguimiento especial a seis Entidades Territoriales Certificadas (ETC): Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Vichada.

De acuerdo con el ente de control, estas regiones tienen riesgo de suspensión durante este mes de abril debido a que los procesos contractuales próximamente culminarán y a la fecha no han adjudicado nuevo contrato que permita garantizar la continuidad del servicio.

Lea más información: Alimentación escolar: 510 mil niños y niñas ya empezaron clases y aún no tienen acceso al PAE

En este sentido, la Delegada para la Participación Ciudadana dijo que las ETC deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar y no se afecten a aproximadamente 218.233 estudiantes de seis ETC durante este mes de abril.

Por otra parte, la Contraloría identificó un caso particular que se presenta en la ETC de Medellín, en la que, de acuerdo a la información reportada de los 220.000 estudiantes beneficiarios del PAE, que son registrados en el sistema integrado de matrícula, 56.956 corresponden a la estrategia vaso de leche, que no es una modalidad del Programa de Alimentación Escolar.