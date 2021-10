Más de 3 millones de vehículos se movilizarán en el puente festivo; recomendaciones si viaja

Más de 6.200 uniformados de la Policía de Tránsito garantizarán la seguridad de los viajeros por carretera para este puente festivo de 'Todos los Santos' en el que se proyecta una movilización de más de 3 millones de vehículos.

El director de la Policía de Tránsito, general Juan Libreros, indicó que habrá una concurrida movilidad en el puente festivo.

Le puede interesar: En Bogotá se habilita 100% de aforo gradual en todos los sectores

"Se estima que a nivel nacional se desplacen por los principales corredores del país 3.068.819 vehículos, razón por la cual estaremos en vía realizando controles a la legalidad y verificando que se cumplan las normas de tránsito y se acaten las recomendaciones de las autoridades respectivas", dijo el alto oficial.

Por otra parte, el superintendente de Transporte, Wilmer Salazar, indicó que "se espera que durante el puente festivo 863.650 pasajeros se movilicen en 121.380 buses por las principales terminales terrestres".

En cuanto a la operación aérea, la Aeronáutica Civil planea acompañar a 454.244 pasajeros por los aeropuertos, de los cuales 318.299 serán viajeros nacionales y 135.945 internacionales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial acompañará a todos los ciudadanos que se movilicen por las carreteras del país a través de las mesas de articulación interinstitucional en 8 regiones que se reúnen para articular y revisar las estrategias que permitan prevenir los siniestros viales.

Para el fin de semana habrá restricción de vehículos de carga en algunos tramos se encuentran ubicados en los ingresos a ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Santa Marta.

Los horarios serán: viernes 29 de octubre desde las 3 p.m. hasta las 11 p.m.; sábado 30 de octubre de 6 a.m a 5 p.m.; domingo 31 de octubre no aplica; y lunes 1 de noviembre de 10 a.m. a 11 p.m.

Lea también: HRW advierte que decisión de CPI es un 'horror' y complicará la búsqueda de verdad para las víctimas

Finalmente las autoridades de tránsito entregaron recomendaciones para la celebración de Halloween.

"Si piensa decorar su vehículo automotor, recuerde que no debe cubrir espejos, luces, placas o cualquier elemento que dificulte la visibilidad por parte del conductor y los transeúntes: no conducir en estado de embriaguez; respetar las señales de tránsito; no exceder los límites de velocidad", indicaron.