Más de 300 mil menores no han recibido alimentos del PAE en el país: Contraloría

La Contraloría General de la República informó que, según el seguimiento que realiza al Programa de Alimentación Escolar (PAE), ha evidenciado que actualmente más de 343.458 niños, niñas, jóvenes y adolescentes no están recibiendo alimentación escolar en el país.

El organismo de control dio a conocer que después de haber iniciado el calendario escolar, hace 135 días, dos entidades territoriales, Magdalena y Sincelejo, aún no reportan inicio de la prestación de servicio.

Para el caso de Magdalena, se estarían afectando más de 140.751 estudiantes que aún no han recibido alimentación escolar, a pesar de que se dispone de una asignación presupuestal del Ministerio de Educación de $25.688 millones para la vigencia 2022.

En cuanto a Sincelejo, se afectan 50.717 estudiantes, y se tiene una asignación presupuestal por $8.404 millones.

De igual manera, la Contraloría señaló que desde mayo se encuentran suspendidos los servicios de alimentación escolar en las ETC Cartagena (Bolívar), Chía (Cundinamarca), Ciénaga (Magdalena), Pitalito (Huila) y Puerto Nariño (Amazonas). En estas ETC se estarían afectando al menos 151.990 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que aún no reciben alimentación escolar.

Seguimiento en Amazonas

Por otra parte, la Contraloría afirmó que está verificando las diferentes dificultades que se han denunciado ante el organismo de control, específicamente en el municipio de Puerto Nariño, donde se encuentra suspendido el servicio, de alimentación escolar por parte de la Gobernación, en el 80% del territorio municipal.

A propósito de esas visitas, la Contraloría delegada de Educación constituyó un total de 22 hallazgos administrativos en el departamento de Amazonas y cuatro más en su capital.

En Amazonas, siete hallazgos tienen presunta incidencia fiscal, por alrededor de $5.100 millones, y se relacionan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Hay 17 con presunta connotación disciplinaria y tres de carácter penal.

Además, hay cinco con otras incidencias, para ser trasladados a las entidades competentes en cada caso. Y de los cuatro hallazgos administrativos establecidos en el municipio de Leticia, tres tienen presunta incidencia disciplinaria, uno es de carácter penal y uno más da pie a solicitud de proceso administrativo sancionatorio.